Una serata da tutto esaurito per Giant Rooks e Lewis Capaldi

Mezz'ora più tardi è arrivato il momento di uno dei musicisti più in voga al mondo. “The Scottish Beyoncé”, come Lewis Capaldi ama definirsi ironicamente, è salito sul palco. Il livello di urla e applausi è salito a livelli incommensurabili e, fin dalla prima nota, il pubblico ha cantato a squarciagola.

Tutti i suoi successi erano presenti nella scaletta, incantando un pubblico eterogeneo. Un momento in particolare ha toccato il cuore di tutti: quando Lewis Capaldi ha chiamato sul palco una giovane fan per scattare una foto insieme.