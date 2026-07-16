Una serata da tutto esaurito per Giant Rooks e Lewis Capaldi
Uno spettacolo di energia e coinvolgimento tra pubblico e artisti ha animato la Piazza Grande fino all'ultima nota.
Uno spettacolo di energia e coinvolgimento tra pubblico e artisti ha animato la Piazza Grande fino all'ultima nota.
LOCARNO - Nella serata di concerti con Giant Rooks e Lewis Capaldi, la Piazza Grande festeggia il primo tutto esaurito dell'edizione di quest'anno. Le nuvole di pioggia hanno lasciato spazio a qualche raggio di sole, quando la band tedesca Giant Rooks è salita sul palco.
Il loro opening è stato paragonabile a un decollo missilistico: già nel primo brano, il cantante Fred Rabe si è arrampicato sul suo pianoforte, trascinando i fan. Il cerchio si è chiuso quando il cantante, nel bel mezzo dell'ultimo brano “Watershed”, è sceso dal palco per immergersi tra il pubblico. Gli spettatori entusiasti hanno festeggiato lui e l'intera band fino all'ultima nota.
Mezz'ora più tardi è arrivato il momento di uno dei musicisti più in voga al mondo. “The Scottish Beyoncé”, come Lewis Capaldi ama definirsi ironicamente, è salito sul palco. Il livello di urla e applausi è salito a livelli incommensurabili e, fin dalla prima nota, il pubblico ha cantato a squarciagola.
Tutti i suoi successi erano presenti nella scaletta, incantando un pubblico eterogeneo. Un momento in particolare ha toccato il cuore di tutti: quando Lewis Capaldi ha chiamato sul palco una giovane fan per scattare una foto insieme.
A conclusione, il suo più grande successo, “Someone You Loved”. Poco dopo le 23:00, un Lewis Capaldi sudato ma visibilmente felice ha lasciato il palco. Mentre usciva, si è detto entusiasta della bellissima cornice offerta dalla Piazza Grande.
I prossimi concerti
Giovedì 16 luglio: Max Pezzali, Noemi
Venerdì 17 luglio: Alan Walker, Rita Ora, The Kolors
Sabato 18 luglio: Stubete Gäng, Trauffer, Heimatliebi
Domenica 19 luglio: Sarah Connor, Wincent Weiss