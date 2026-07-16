Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

«Mélanie Laurent è stata premiata all'epoca insieme a Guillaume Canet per il film "Le Déluge"», ricorda Nazzaro. «Appartiene alla tradizione di attrici francesi - quelle che c'erano negli anni Settanta, come Miou-Miou o Annie Girardot - che trovavi nel cinema popolare e nei film d'autore, magari italiani, di Marco Ferreri per esempio. Mélanie Laurent ha la stessa abilità di passare da un film americano a grosso budget a uno per bambini come "Mia e il leone bianco"».

Qui il direttore artistico del Locarno Film Festival ci racconta un piccolo aneddoto personale. «In ufficio lo sanno, a volte mi prendono anche un po' in giro: mi piacciono tantissimo gli animali, soprattutto i felini e i cani. Quando ho visto "Mia e il leone bianco", ho pensato che l'intelligenza di un'artista è anche sapere come mettersi al servizio di un progetto, senza essere accondiscendenti nei confronti di coloro che saranno gli utenti finali di quel film». Detto in altri termini: «Si può accogliere la possibilità di fare un film di questo tipo pensando: vabbè, a fine riprese stacco l'assegno e buonanotte. Invece si vede chiaramente che Mélanie Laurent crede profondamente al messaggio ecologista del film. Poi, quando è venuta a Locarno, ho scoperto che lei lavora attivamente con fondazioni e altri progetti per la salvaguardia degli ecosistemi». Quindi, conclude Nazzaro, «mi sembrava giusto che questo film diretto a un pubblico di famiglie, di persone non adulte, potesse riflettere questo interesse così cruciale per Mélanie Laurent».