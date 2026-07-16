Accoltellamento alla Stampa: 39enne condannato a sei anni di carcere

L'uomo è stato inoltre giudicato per una lunga serie di altri reati, tra cui aggressioni, furti, danneggiamenti e ripetuti episodi di violenza e minacce nei confronti di agenti di polizia e del personale del carcere.

Oltre alla pena detentiva e all'espulsione, i giudici hanno disposto un trattamento ambulatoriale e condannato il 39enne a risarcire la vittima con 5.000 franchi