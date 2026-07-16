Da Cecilia Sala a Murubutu: le voci protagoniste di Sconfinare Festival 2026

Venerdì 9 ottobre alle 20:45 sarà la volta di Domenico Iannacone, giornalista d’inchiesta, autore e volto noto della Rai, che porterà a Sconfinare Festival il suo spettacolo Che ci faccio qui… in scena. Nato dall’universo narrativo dell’omonimo programma televisivo, lo spettacolo porta sul palco il suo racconto quasi neorealistico dell’Italia più fragile e meno visibile: vite ai margini, storie dimenticate, persone che raramente trovano spazio nel discorso pubblico. Il reportage si trasforma così in esperienza teatrale, trovando un ritmo diverso da quello televisivo: più umano, più vulnerabile, più vicino alle persone incontrate.

La serata di sabato 10 ottobre alle 20:45 sarà dedicata al giornalismo internazionale con Cecilia Sala, tra le figure più riconoscibili del panorama italiano contemporaneo. Reporter, autrice e voce quotidiana del podcast Stories, Sala ha raccontato negli ultimi anni alcuni tra gli scenari più complessi del presente, dall’Iran all’Ucraina, dall’Afghanistan a Israele e Palestina. Nell’incontro Raccontare ciò che brucia, la giornalista porterà il pubblico dentro il lavoro della testimonianza, esplorando i luoghi in cui la parola assume un peso civile e il racconto diventa uno strumento per comprendere ciò che la cronaca rischia di cancellare troppo in fretta.