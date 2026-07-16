Cambiamenti sulle linee TILO, bus sostitutivi e nuovi orari

A partire dal 27 luglio e fino al 30 agosto le modifiche saranno più articolate. La linea S10 resterà soppressa tra Biasca e Bellinzona e la S20 tra Castione e Bellinzona, sempre in entrambe le direzioni. In alternativa, i viaggiatori potranno utilizzare i treni Interregio SOB 26/46 Treno Gottardo, che seguiranno l’orario abituale della S10: partenza da Biasca verso Bellinzona al minuto 55 di ogni ora e da Bellinzona verso Biasca al minuto 50. Sulla stessa tratta saranno disponibili anche i bus della linea 221 e ulteriori servizi sostitutivi su gomma.

Restano invece attive, ma con modifiche, le corse verso sud. La linea S10 in direzione Chiasso partirà da Bellinzona con un ritardo di 3 minuti, ai minuti 19 e 49, mentre da Giubiasco manterrà l’orario annuale. La linea S20 verso Locarno partirà invece da Bellinzona con un anticipo di 3 minuti, ai minuti 16 e 46, proseguendo poi regolarmente da Giubiasco secondo l’orario consueto.