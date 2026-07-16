Cambiamenti sulle linee TILO, bus sostitutivi e nuovi orari
Modifiche ai collegamenti ferroviari e attivazione di bus sostitutivi tra Biasca, Castione e Bellinzona dal 20 luglio al 30 agosto 2026.
BELLINZONA - Dal 20 luglio al 30 agosto 2026 la circolazione ferroviaria delle linee TILO S10 e S20 subirà importanti modifiche a causa di lavori infrastrutturali. Durante tutto il periodo sono previsti tempi di percorrenza più lunghi e i viaggiatori sono invitati a consultare l’orario online o l’App Mobile FFS, oltre a prestare attenzione alle informazioni presenti nelle stazioni.
Nel dettaglio, tra il 20 e il 26 luglio la linea ferroviaria tra Biasca e Castione sarà interrotta. Di conseguenza, i collegamenti S10 saranno soppressi tra Biasca e Castione, mentre la linea S20 sarà soppressa tra Castione e Bellinzona, in entrambe le direzioni. Per garantire la mobilità verrà attivato un servizio di bus sostitutivo lungo le tratte interessate.
A partire dal 27 luglio e fino al 30 agosto le modifiche saranno più articolate. La linea S10 resterà soppressa tra Biasca e Bellinzona e la S20 tra Castione e Bellinzona, sempre in entrambe le direzioni. In alternativa, i viaggiatori potranno utilizzare i treni Interregio SOB 26/46 Treno Gottardo, che seguiranno l’orario abituale della S10: partenza da Biasca verso Bellinzona al minuto 55 di ogni ora e da Bellinzona verso Biasca al minuto 50. Sulla stessa tratta saranno disponibili anche i bus della linea 221 e ulteriori servizi sostitutivi su gomma.
Restano invece attive, ma con modifiche, le corse verso sud. La linea S10 in direzione Chiasso partirà da Bellinzona con un ritardo di 3 minuti, ai minuti 19 e 49, mentre da Giubiasco manterrà l’orario annuale. La linea S20 verso Locarno partirà invece da Bellinzona con un anticipo di 3 minuti, ai minuti 16 e 46, proseguendo poi regolarmente da Giubiasco secondo l’orario consueto.
Nel complesso, l’offerta di trasporto sarà garantita grazie a soluzioni alternative, ma con inevitabili disagi e variazioni negli orari. Per questo motivo le FFS raccomandano ai passeggeri di pianificare con attenzione i propri spostamenti e verificare sempre gli aggiornamenti prima della partenza.