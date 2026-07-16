«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

La sera del 9 luglio una donna di 56 anni è stata uccisa davanti alla clinica di riabilitazione di Faido, «il luogo in cui avrebbe dovuto sentirsi al sicuro». Il presunto autore è l’ex marito, da cui era separata da tempo. Ancora una volta, la separazione — uno dei momenti più rischiosi per chi vive violenza — «si è trasformata in un punto di non ritorno», spiegano le organizzatrici dell'evento.