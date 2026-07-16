Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
Amara sorpresa per un abitante di Viale Sartori. Nella regione la gente non è più tranquilla ed è ormai allarme rosso.
GIUBIASCO - Sono entrati nel suo garage che lui aveva ingenuamente lasciato aperto. E poi gli hanno rubato l'auto. Amara sorpresa per un abitante di Viale Sartori a Giubiasco. «Avevo dimenticato la chiave della macchina in vista, dentro il garage – ammette –. Sono stato ingenuo. Ma sono una persona che crede in un mondo civile».
Visione idilliaca
E invece l'idilliaca visione del nostro giovane interlocutore è andata a farsi benedire. Nella notte tra il 26 e il 27 giugno qualcuno si è introdotto nella sua proprietà. E si è portato via la sua Citröen bianca. «Ho sporto denuncia in polizia. Per ora non ho notizie. Il portone del garage era chiuso, ma non a chiave. Purtroppo».
La conferma del furto arriva anche dal Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale. «In data 27 giugno è stato segnalato il furto di una vettura alla Centrale comune d’allarme. In seguito è stata formalizzata una denuncia. Sono in corso gli accertamenti per identificare l'autore o gli autori del reato».
Immortalati dalle videocamere
Il racconto dello sfortunato giubiaschese fa ancora più impressione se si pensa al video messo a disposizione da un suo concittadino qualche settimana fa. Non si sa se ci sia un legame con quanto verificatosi in Viale Sartori, ma le immagini riprese dalle telecamere nella zona di via Borghetto mostravano un uomo sconosciuto che si avvicinava a un'auto in sosta e provava a vedere se fosse aperta.
Tre gli episodi distinti simili verificatisi nei paraggi. Il primo proprio il 27 giugno. Il secondo due giorni dopo. E il terzo il 5 luglio, con conseguente segnalazione alla Polizia Cantonale.
Il 4 luglio, invece, sempre una videocamera di sorveglianza immortalava lo stesso individuo che si aggirava per via Olgiati. Con lo stesso "modus operandi". Si avvicinava alle vetture. E provava a vedere se fossero aperte. Ad alcuni residenti sarebbero stati rubati degli oggetti. Si parla anche di furti di biciclette.
Il misterioso ragazzo, per onor di cronaca, è stato avvistato anche a Losone. In quel caso specifico accompagnato da un'altra persona.
Una zona nel caos
Via Borghetto e via Olgiati non sono molto lontane da Viale Sartori. E queste tre vie non sono nemmeno così lontane da via Moderna dove nella notte tra il 18 e il 19 maggio un uomo è stato aggredito e malmenato praticamente sulla soglia di casa, riportando gravi ferite.
Nei pressi della stazione ferroviaria di Giubiasco qualche settimana prima erano state rubate alcune biciclette di valore e a più riprese erano stati avvistati personaggi ambigui che si muovevano tra Sementina e appunto Giubiasco.
Sempre a Giubiasco, nella vicina via Industrie, si soffre da tempo per uno strano andazzo legato al consumo e allo spaccio di stupefacenti. Fenomeno segnalato a più riprese alle autorità e raccontato anche da tio.ch.
La situazione, come ricordato dal capo dicastero sicurezza di Bellinzona Mauro Minotti, sarebbe presa in seria considerazione dalle autorità. Allo stesso tempo sarebbero stati potenziati i controlli. Per ora tuttavia i provvedimenti sembrano non bastare.