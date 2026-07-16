Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Visione idilliaca

E invece l'idilliaca visione del nostro giovane interlocutore è andata a farsi benedire. Nella notte tra il 26 e il 27 giugno qualcuno si è introdotto nella sua proprietà. E si è portato via la sua Citröen bianca. «Ho sporto denuncia in polizia. Per ora non ho notizie. Il portone del garage era chiuso, ma non a chiave. Purtroppo».