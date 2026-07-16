Cerca e trova immobili
Segnalaci
GIUBIASCO

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Amara sorpresa per un abitante di Viale Sartori. Nella regione la gente non è più tranquilla ed è ormai allarme rosso.
Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
Ti-Press (panoramica)
di Patrick ManciniGiornalista
Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
Amara sorpresa per un abitante di Viale Sartori. Nella regione la gente non è più tranquilla ed è ormai allarme rosso.

GIUBIASCO - Sono entrati nel suo garage che lui aveva ingenuamente lasciato aperto. E poi gli hanno rubato l'auto. Amara sorpresa per un abitante di Viale Sartori a Giubiasco. «Avevo dimenticato la chiave della macchina in vista, dentro il garage – ammette –. Sono stato ingenuo. Ma sono una persona che crede in un mondo civile».

Visione idilliaca
E invece l'idilliaca visione del nostro giovane interlocutore è andata a farsi benedire. Nella notte tra il 26 e il 27 giugno qualcuno si è introdotto nella sua proprietà. E si è portato via la sua Citröen bianca. «Ho sporto denuncia in polizia. Per ora non ho notizie. Il portone del garage era chiuso, ma non a chiave. Purtroppo».

La conferma del furto arriva anche dal Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale. «In data 27 giugno è stato segnalato il furto di una vettura alla Centrale comune d’allarme. In seguito è stata formalizzata una denuncia. Sono in corso gli accertamenti per identificare l'autore o gli autori del reato».

Immortalati dalle videocamere
Il racconto dello sfortunato giubiaschese fa ancora più impressione se si pensa al video messo a disposizione da un suo concittadino qualche settimana fa. Non si sa se ci sia un legame con quanto verificatosi in Viale Sartori, ma le immagini riprese dalle telecamere nella zona di via Borghetto mostravano un uomo sconosciuto che si avvicinava a un'auto in sosta e provava a vedere se fosse aperta.

Tre gli episodi distinti simili verificatisi nei paraggi. Il primo proprio il 27 giugno. Il secondo due giorni dopo. E il terzo il 5 luglio, con conseguente segnalazione alla Polizia Cantonale.

Il 4 luglio, invece, sempre una videocamera di sorveglianza immortalava lo stesso individuo che si aggirava per via Olgiati. Con lo stesso "modus operandi". Si avvicinava alle vetture. E provava a vedere se fossero aperte. Ad alcuni residenti sarebbero stati rubati degli oggetti. Si parla anche di furti di biciclette.

Il misterioso ragazzo, per onor di cronaca, è stato avvistato anche a Losone. In quel caso specifico accompagnato da un'altra persona.

Una zona nel caos
Via Borghetto e via Olgiati non sono molto lontane da Viale Sartori. E queste tre vie non sono nemmeno così lontane da via Moderna dove nella notte tra il 18 e il 19 maggio un uomo è stato aggredito e malmenato praticamente sulla soglia di casa, riportando gravi ferite.

Nei pressi della stazione ferroviaria di Giubiasco qualche settimana prima erano state rubate alcune biciclette di valore e a più riprese erano stati avvistati personaggi ambigui che si muovevano tra Sementina e appunto Giubiasco.

Sempre a Giubiasco, nella vicina via Industrie, si soffre da tempo per uno strano andazzo legato al consumo e allo spaccio di stupefacenti. Fenomeno segnalato a più riprese alle autorità e raccontato anche da tio.ch.

La situazione, come ricordato dal capo dicastero sicurezza di Bellinzona Mauro Minotti, sarebbe presa in seria considerazione dalle autorità. Allo stesso tempo sarebbero stati potenziati i controlli. Per ora tuttavia i provvedimenti sembrano non bastare.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
autofurtogiubiasco
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
132

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
1 gior
17
34

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
1 gior
16
52

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
150
256

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?
LIVE
CANTONE
2 gior
16
51

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
1 gior
25
51

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro
LIVE
LEONTICA
2 gior

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
1 gior
18
33

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
1 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
1 gior
26
258

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

A fuoco un'auto sull'A2
LIVE
LUGANO/TORRICELLA-TAVERNE
2 gior
15

A fuoco un'auto sull'A2

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
31

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
20 ore
74
163

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
1 gior
13
26

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
2 gior
3
51

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
37
167

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
14 ore
23
157

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
12
14

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
10 ore

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
23

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
12 ore
8
111

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
12 ore
62
65

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
129

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»
LIVE
CANTONE
2 gior
30
81

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra
LIVE
CANTONE
2 gior
13
98

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
17 ore
5
80

È allarme in alta montagna

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
1 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
48

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
67

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

Marco van Basten a tavola a… Losone
LIVE
LOSONE
2 gior
5
38

Marco van Basten a tavola a… Losone

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
24
26

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
8 ore

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora
LIVE
CANTONE
3 gior

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
16 ore
5

Ti derubano anche qui

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
39

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi
LIVE
MESOLCINA
2 gior
18
56

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
17 ore
8
55

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
20 ore
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
1 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
LIVE
GRECIA
2 gior
3

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
1 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
1 gior
6
123

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
1 gior
3
28

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
14

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
19 ore
31
52

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

ULTIME NOTIZIE TICINO
Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
4 ore

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
5 ore
1
26

Sarà una notte turbolenta

Legati alla mafia, si va verso la revoca dei permessi di domicilio
LIVE
ROVEREDO (GR)
7 ore
11

Legati alla mafia, si va verso la revoca dei permessi di domicilio

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
8 ore

Anziano muore nelle acque del Verbano

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
8 ore
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Alta Vallemaggia, è allerta arancio per temporali
LIVE
MALTEMPO
9 ore
1
16

Alta Vallemaggia, è allerta arancio per temporali

Canicola nelle strutture sanitarie e nelle case per anziani: interpellanza sulle misure urgenti
LIVE
CANTONE
11 ore
8
37

Canicola nelle strutture sanitarie e nelle case per anziani: interpellanza sulle misure urgenti

Otto nuovi esperti di Commodity Trading: consegnati i diplomi
LIVE
LUGANO
11 ore
7

Otto nuovi esperti di Commodity Trading: consegnati i diplomi

Un nuovo furgone per il Servizio di Prossimità
LIVE
LUGANO
12 ore
9

Un nuovo furgone per il Servizio di Prossimità

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
12 ore
3
41

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale