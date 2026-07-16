Il Noce: nuove nomine e avanti con "Salviamo i nostri castelli"

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al referendum “Salviamo i nostri castelli” e alla consultazione popolare prevista per il 27 settembre 2026. L’assemblea ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento della cittadinanza su una questione ritenuta rilevante, sottolineando come il dibattito abbia permesso di portare alla luce un tema che altrimenti sarebbe rimasto in secondo piano.

Nel corso dell’incontro si è inoltre discusso delle modalità di informazione e confronto pubblico in vista della campagna elettorale, considerata dal movimento una fase cruciale.