Il Noce: nuove nomine e avanti con "Salviamo i nostri castelli"
Rinnovate le cariche del movimento e confermata la centralità del dibattito sui castelli in vista del referendum di settembre.
BELLINZONA - Si è svolta ieri sera, mercoledì, l’assemblea ordinaria del movimento politico IL NOCE, occasione per rinnovare le cariche e discutere temi di attualità a livello comunale, cantonale e federale.
Nel corso della riunione sono state effettuate le nomine statutarie: Brenno Martignoni Polti è stato riconfermato alla presidenza, affiancato da Paolo Balzari nel ruolo di vice-presidente. Michela Christen è stata eletta in Comitato come segretaria-cassiera, subentrando al dimissionario Csaba Princzes, al quale l’assemblea ha rivolto un sentito ringraziamento per l’attività svolta.
Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al referendum “Salviamo i nostri castelli” e alla consultazione popolare prevista per il 27 settembre 2026. L’assemblea ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento della cittadinanza su una questione ritenuta rilevante, sottolineando come il dibattito abbia permesso di portare alla luce un tema che altrimenti sarebbe rimasto in secondo piano.
Nel corso dell’incontro si è inoltre discusso delle modalità di informazione e confronto pubblico in vista della campagna elettorale, considerata dal movimento una fase cruciale.
Guardando alle attività future, IL NOCE ha annunciato la ripresa degli incontri dopo la pausa estiva: gli appuntamenti si terranno a cadenza quindicinale, il mercoledì, presso ByeByte in viale Officina 9 a Bellinzona, e saranno aperti a tutta la popolazione.
Torneranno anche “I sabati de’ IL NOCE” al mercato di Bellinzona, ogni ultimo sabato del mese, con un calendario che terrà conto della votazione sui castelli del 27 settembre 2026.
Questi momenti, sottolinea il movimento, vogliono offrire spazi di incontro accessibili e informali, permettendo ai cittadini di avanzare proposte e iniziative, tra cui petizioni, interpellanze e mozioni.