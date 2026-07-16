La tradizione si rinnova
Torna nel fine settimana la festa della Madonna del Carmelo, con la partecipazione domenica del Comandante della Guardia Svizzera Pontificia
Torna nel fine settimana la festa della Madonna del Carmelo, con la partecipazione domenica del Comandante della Guardia Svizzera Pontificia
PONTO VALENTINO - Un fine settimana all’insegna della devozione, della partecipazione popolare e delle rievocazioni storiche animerà Ponto Valentino in occasione della tradizionale festa della Madonna del Carmelo.
I festeggiamenti si apriranno sabato 18 luglio alle 17.30 con il suono festoso delle campane. In serata, alle 20.30, le vie del paese saranno animate dalla sfilata dei tamburini, uno dei momenti più attesi della manifestazione.
La giornata centrale sarà domenica 19 luglio, impreziosita dalla presenza di monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano. Parteciperà inoltre il Comandante della Guardia Svizzera Pontificia, il colonnello Christoph Graf, accompagnato dal cappellano del corpo, dagli istruttori e da un drappello di reclute in formazione. Durante le celebrazioni solenni, la Milizia Pontese sarà affiancata dal picchetto d’onore dell’Associazione Ex Guardie Svizzere Pontificie – Sezione Svizzera Italiana.
Alle 10 è prevista la Santa Messa solenne, mentre alle 15.30 si terrà la processione con la Tradizionale Milizia e la Confraternita della Beata Vergine del Carmelo.
Le celebrazioni si concluderanno lunedì 20 luglio con la Santa Messa in suffragio dei defunti alle 9, seguita dalla processione al cimitero.
Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito della Tradizionale Milizia Napoleonica di Ponto Valentino.