La tradizione si rinnova

La giornata centrale sarà domenica 19 luglio, impreziosita dalla presenza di monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano. Parteciperà inoltre il Comandante della Guardia Svizzera Pontificia, il colonnello Christoph Graf, accompagnato dal cappellano del corpo, dagli istruttori e da un drappello di reclute in formazione. Durante le celebrazioni solenni, la Milizia Pontese sarà affiancata dal picchetto d’onore dell’Associazione Ex Guardie Svizzere Pontificie – Sezione Svizzera Italiana.

Alle 10 è prevista la Santa Messa solenne, mentre alle 15.30 si terrà la processione con la Tradizionale Milizia e la Confraternita della Beata Vergine del Carmelo.