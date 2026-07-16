«Canicola: ora una base legale a tutela della salute pubblica»

Nel testo si sottolinea come il cantone abbia già affrontato tre episodi di caldo intenso nel corso dell’anno: a fine maggio, tra metà e fine giugno e infine tra il 5 e il 17 luglio, con allerte comprese tra il livello 2 e il livello 4. Temperature che hanno raggiunto i 32 gradi a maggio e i 37 nei mesi successivi, segnando valori record e una tendenza alla maggiore frequenza e durata di questi fenomeni.