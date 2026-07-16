Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Una questione di dignità

Non un capriccio. Ma il fermo desiderio di fare vivere al fratello una serata dignitosa. «Perché tutte le volte che è sottoposto a stimoli eccessivi la sua reazione è quella di scappare e tornare nella sua comfort zone. Si incupisce, non parla più, sta male, va in crisi. Per lui è una sconfitta che si ripercuote sull'autostima. È una delle insidie che si nascondono dietro le mille sfumature dell'autismo. Anche di recente siamo stati a una festa in Valle Bavona e siamo dovuti tornare indietro. Lui avrebbe voluto restare lì. Ma il disagio è stato più forte di lui».

Ogni dettaglio va curato

La storia di Giulia e di Gori diventa l'occasione per fare sensibilizzazione sul tema dell’autismo e delle diversità in generale. «Dopo il mio appello sui social si sono fatte avanti due persone che hanno balconi affacciati su Piazza Grande. Sarà Gori a scegliere in quale stare. Ovviamente dovremo curare ogni dettaglio. Perché lui non conosce quegli spazi. Bisognerà andare lì diverse ore prima, farlo ambientare. Poi magari ci faremo una passeggiata, andremo a mangiare una pizza. E torneremo sul balcone solo quando canta Max Pezzali, in modo da ridurre al minimo la fatica per Gori».