Otto nuovi esperti di Commodity Trading: consegnati i diplomi
La cerimonia si è svolta al LAC di Lugano durante la Global Commodities Conference 2026.
La cerimonia si è svolta al LAC di Lugano durante la Global Commodities Conference 2026.
LUGANO - Sono otto i nuovi specialisti certificati nel settore del commodity trading. La consegna dei diplomi del Certified Commodity Trading Specialist SAQ si è svolta il 22 giugno 2026 al LAC - Lugano Arte e Cultura, nell’ambito della Global Commodities Conference 2026 organizzata dalla Lugano Commodity Trading Association (LCTA).
Il riconoscimento, che attesta competenze avanzate secondo gli standard della Swiss Association for Quality (SAQ), è stato assegnato al termine del percorso formativo promosso da Alma Impact in collaborazione con LCTA, giunto alla sua terza edizione.
A consegnare ufficialmente i diplomi sono stati Matteo Somaini, presidente della LCTA, e Cristina Campana, direttrice di ALMA Impact AG.
I diplomati, in ordine alfabetico, sono: Mattia Baratti, Giacomo Cagliani, Giacomo Cazzaniga, Emma Fogagnolo, Stefan Jovanovic, Irina Lyashenko, Marko Markovic e Talia Noémie Odjou
Il diploma Certified Commodity Trading Specialist SAQ si conferma uno standard di riferimento per la formazione e la certificazione professionale nel commercio internazionale delle materie prime. Il programma è orientato allo sviluppo di competenze tecniche, alla gestione del rischio e all’approfondimento degli aspetti normativi, in un contesto globale sempre più complesso.
La quarta edizione del corso è in programma tra ottobre 2026 e febbraio 2027. Le iscrizioni sono già aperte.