Canicola nelle strutture sanitarie e nelle case per anziani: interpellanza sulle misure urgenti

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di operatori sanitari e personale delle case per anziani, che descrivono ambienti caratterizzati da temperature interne elevate, ventilazione insufficiente e condizioni difficili sia per chi lavora sia per chi è assistito.

L’interpellanza evidenzia come il tema sia ormai al centro del dibattito politico a livello svizzero e cantonale, sottolineando la necessità non solo di eventuali adeguamenti legislativi, ma anche di interventi immediati nell’ambito delle competenze attuali.