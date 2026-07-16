Un nuovo furgone per il Servizio di Prossimità

Il furgone rappresenta uno strumento operativo che rende più visibile il lavoro degli educatori di prossimità, presenti nei quartieri e nei luoghi frequentati dai giovani per costruire relazioni di fiducia, intercettare bisogni e favorire il dialogo. Diventa così uno spazio mobile di incontro e ascolto, capace di avvicinare le persone ai servizi e rafforzare il legame con la comunità.