Lago Bianco, mai stato così basso dal 2005

Insomma, non è proprio allarme, ma la situazione non sarebbe nemmeno rosea. Il dato di quest'estate, benché non da record in senso assoluto, è tra quelli peggiori degli ultimi anni. "In passato si sono già verificati alcuni anni (ad esempio il 2000, il 2004, il 2005, il 2012 e il 2022) in cui a luglio si è registrato un livello dell'acqua piuttosto basso", ha continuato Grond.

Meno acqua, meno produzione di energia

Repower monitora costantemente lo stato dei bacini idroelettrici, perché poca acqua significa anche minore produzione di energia elettrica. "Quando gli afflussi sono inferiori, l'acqua a disposizione delle turbine è minore, il che può incidere negativamente sui volumi di produzione. Per questo motivo gestiamo costantemente le nostre riserve idriche e utilizziamo la produzione disponibile nel modo più mirato possibile".

