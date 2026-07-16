Anziano muore nelle acque del Verbano

Poco prima delle 15.30 la Centrale comune d'allarme (CECAL) ha ricevuto la segnalazione di una persona rinvenuta priva di sensi in acqua. Si tratta di un cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese che, per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, ha perso conoscenza mentre si trovava nel lago ed è stato successivamente portato a riva.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Intercomunale del Piano, insieme ai soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto sul posto.