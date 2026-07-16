MAGADINO
Anziano muore nelle acque del Verbano
L'uomo, un 95enne, ha perso conoscenza in acqua ed è stato portato a riva.
Tipress (archivio/simbolica)
Anziano muore nelle acque del Verbano
L'uomo, un 95enne, ha perso conoscenza in acqua ed è stato portato a riva.
MAGADINO - Un uomo di 95 anni ha perso la vita oggi nelle acque del lago Verbano, in territorio di Magadino. Lo comunica la Polizia cantonale.
Poco prima delle 15.30 la Centrale comune d'allarme (CECAL) ha ricevuto la segnalazione di una persona rinvenuta priva di sensi in acqua. Si tratta di un cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese che, per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, ha perso conoscenza mentre si trovava nel lago ed è stato successivamente portato a riva.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Intercomunale del Piano, insieme ai soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto sul posto.
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