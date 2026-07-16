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La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

La scorsa settimana MeteoSvizzera aveva esteso il pericolo di grado 3 fino al 17 luglio. Ma nel frattempo la situazione è cambiata.
La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
Tipress
Fonte MeteoSuisse
elaborata da Redazione
La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
La scorsa settimana MeteoSvizzera aveva esteso il pericolo di grado 3 fino al 17 luglio. Ma nel frattempo la situazione è cambiata.

BELLINZONA - Per molti ticinesi è una grande notizia: la canicola è ufficialmente finita. Lo si evince dalle carte di MeteoSuisse, che ha revocato l'allerta di grado 3 per tutta la Svizzera. E la conferma arriva anche da Alertswiss.

La scorsa settimana l'allerta per il nostro cantone era stata estesa fino al 17 luglio. Ma oggi, complice un lieto abbassamento delle temperature, gli esperti di MeteoSvizzera hanno fatto un passo indietro.

Domani le temperature massime, a bassa quota, si aggireranno intorno ai 29/30 gradi.

MeteoSvizzera
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