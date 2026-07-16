ROVEREDO (GR)
Legati alla mafia, si va verso la revoca dei permessi di domicilio
Il Canton Grigioni ha avviato la procedura per le quattro persone residenti a Roveredo arrestate a febbraio per traffico internazionale di droga e altri reati.
Tipress (archivio)
Fonte RSI
Legati alla mafia, si va verso la revoca dei permessi di domicilio
Il Canton Grigioni ha avviato la procedura per le quattro persone residenti a Roveredo arrestate a febbraio per traffico internazionale di droga e altri reati.
ROVEREDO - Erano affiliati alla criminalità organizzata italiana...eppure vivevano a Roveredo con dei regolari permessi B. Dopo l'arresto di quattro persone residenti a Roveredo, avvenuto a febbraio nell'ambito di un'operazione internazionale anti-mafia, il Canton Grigioni vuole andare fino in fondo.
Le autorità hanno infatti ordinato la revoca dei permessi di dimora dei quattro stranieri finiti in manette. Lo riporta la RSI citando l'Ufficio migrazione e del diritto civile grigionese.
Le persone coinvolte possono ancora ricorrere alla decisione.
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