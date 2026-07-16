Ti derubano anche qui

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Ladri in azione: non si può stare tranquilli nemmeno in aereo. Negli ultimi mesi diversi episodi si sono verificati anche su voli partiti dalla Svizzera.
ZURIGO - I furti a bordo di aerei sono sempre più frequenti. E ora il fenomeno tocca anche la Svizzera. Negli ultimi mesi, su voli tra Zurigo e Hong Kong sarebbero stati segnalati più episodi in cui ignoti avrebbero sottratto oggetti di valore dal bagaglio a mano di passeggeri addormentati.
Secondo quanto riportato da "Aerotelegraph", Swiss ha reagito rafforzando le misure di sicurezza. La compagnia ha sensibilizzato ulteriormente gli equipaggi e, su queste tratte, invita ora i passeggeri tramite annunci in cabina a non riporre oggetti di valore nei vani bagagli sopra i sedili.
I furti avverrebbero soprattutto durante i voli notturni, quando la cabina è oscurata e molti viaggiatori dormono. In queste condizioni, i responsabili approfitterebbero della minore attenzione per accedere ai bagagli altrui. Swiss parla di singoli episodi segnalati negli ultimi mesi.
In rapporto al volume complessivo del traffico aereo, i casi restano rari e la compagnia non fornisce cifre precise. In una comunicazione interna, tuttavia, si segnala un recente aumento di furti sui collegamenti da e per Hong Kong.
Quando vengono segnalati furti, Swiss informa le autorità dell’aeroporto di destinazione. Sui voli tra Zurigo e Hong Kong, l’avviso ai passeggeri sul rischio di sottrazioni è ormai parte della prassi standard.