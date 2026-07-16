Le piene saranno più intense e frequenti entro la fine del secolo

DAVOS - Le Alpi dovranno confrontarsi con un rischio di piene più elevato del previsto. È quanto emerge da un nuovo studio dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), basato sui dati orari di 384 corsi d'acqua dell'area alpina. Secondo i ricercatori, entro la fine del secolo le inondazioni estreme saranno più intense e più frequenti.