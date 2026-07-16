Allarme listeria: Coop ritira strisce di salmone affumicato Prix Garantie

Il richiamo riguarda gli articoli con codice EAN 7624841924467 (numero articolo 6.665.896, prezzo di vendita 4.95 franchi) e con date di scadenza minima 15.07.2026, 16.07.2026, 22.07.2026, 23.07.2026, 29.07.2026 e 30.07.2026. I prodotti con altre date di scadenza non sono interessati.