Allarme listeria: Coop ritira strisce di salmone affumicato Prix Garantie
Il richiamo riguarda solo confezioni vendute tra fine giugno e metà luglio con specifiche date di scadenza.
BERNA - Coop ha disposto il richiamo delle strisce di salmone affumicato Prix Garantie da 180 grammi a causa di una possibile contaminazione da listerie. L’azienda segnala un potenziale rischio per la salute e invita a non consumare il prodotto.
Il richiamo riguarda gli articoli con codice EAN 7624841924467 (numero articolo 6.665.896, prezzo di vendita 4.95 franchi) e con date di scadenza minima 15.07.2026, 16.07.2026, 22.07.2026, 23.07.2026, 29.07.2026 e 30.07.2026. I prodotti con altre date di scadenza non sono interessati.
Gli articoli coinvolti sono già stati ritirati dalla vendita. Erano disponibili dal 29 giugno al 15 luglio 2026 nei supermercati Coop, nei grandi magazzini Coop City e su Coop.ch.
I clienti che hanno acquistato il prodotto possono restituirlo nei punti vendita e ottenere il rimborso del prezzo d’acquisto.
Per ulteriori informazioni è disponibile il servizio clienti Coop al numero 0848 888 444.