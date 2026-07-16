VAUD
Il video del bancomat fatto esplodere, ladri in fuga
Danni ingenti all'edificio, fortunatamente non si registrano feriti
Il video del bancomat fatto esplodere, ladri in fuga
Lettore reporter/20min
L'attacco esplosivo ha fatto in parte crollare l'agenzia BCV di Ballaigues.
Il video del bancomat fatto esplodere, ladri in fuga
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Il video del bancomat fatto esplodere, ladri in fuga
Danni ingenti all'edificio, fortunatamente non si registrano feriti
Il video del bancomat fatto esplodere, ladri in fuga
Danni ingenti all'edificio, fortunatamente non si registrano feriti
BALLAIGUES - Un attacco esplosivo ha colpito giovedì, intorno alle 3, un bancomat della Banque cantonale vaudoise (BCV) a Ballaigues, nel distretto del Giura-Nord vodese. Gli autori della rapina sono ancora in fuga, ha riferito a 20 minutes Christian Bourquenoud, portavoce della Polizia cantonale. L’onda d’urto dell’esplosione ha causato gravi danni alla struttura della filiale, «ma non ci sono stati feriti», ha precisato.
Le forze dell’ordine dichiarano di non sapere, al momento, se i malviventi siano riusciti a portare via un bottino. Alle 8 l’area attorno alla BCV risultava ancora transennata e la circolazione era stata interrotta sulla Grand-Rue, che attraversa il villaggio.
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