Il video del bancomat fatto esplodere, ladri in fuga

BALLAIGUES - Un attacco esplosivo ha colpito giovedì, intorno alle 3, un bancomat della Banque cantonale vaudoise (BCV) a Ballaigues, nel distretto del Giura-Nord vodese. Gli autori della rapina sono ancora in fuga, ha riferito a 20 minutes Christian Bourquenoud, portavoce della Polizia cantonale. L’onda d’urto dell’esplosione ha causato gravi danni alla struttura della filiale, «ma non ci sono stati feriti», ha precisato.