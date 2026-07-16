Animali maltrattati e trascurati: un allevatore andrà in carcere

La motivazione della sentenza non è ancora disponibile, ma secondo quanto emerso il tribunale avrebbe ampiamente seguito le argomentazioni dell’accusa. In particolare, è stato sottolineato come l’imputato si recasse quotidianamente negli allevamenti e avrebbe quindi potuto intervenire per correggere le carenze riscontrate.

600 bovini e decine di animali in condizioni critiche

La coppia possedeva circa 600 bovini distribuiti in sette allevamenti. Nel 2017, dopo il ritrovamento di un vitello morto in una stalla sporca da parte di una veterinaria, le autorità erano intervenute sequestrando 31 animali trascurati, 23 dei quali furono macellati d’urgenza.