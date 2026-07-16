Ondata di calore: ecco come proteggere i nostri amici animali

Secondo l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'organizzazione Quatre Pattes, in estate gli animali devono affrontare pericoli spesso sottovalutati. Grazie a semplici accorgimenti, come luoghi ombreggiati, acqua in quantità sufficiente e un po' di attenzione, è possibile evitare la maggior parte dei rischi estivi per cani, gatti, uccelli, conigli o porcellini d'India.