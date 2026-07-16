Serve un nuovo metodo per prevedere il fabbisogno idrico

Guidato da Sara Bonetti, professoressa assistente presso il Laboratorio di idrologia e geomorfologia dell'EPFL, il gruppo di ricerca ha confrontato diversi modelli climatici e idrologici globali per misurare quanto divergano le rispettive stime. I risultati evidenziano differenze significative a seconda del modello e degli indicatori adottati, come il water footprint (impronta idrica), che mostra il consumo di acqua dolce da parte della popolazione per produrre beni e servizi.

Lo studio mostra che, entro la fine del secolo, le stime relative alla cosiddetta "acqua verde" - ossia l'acqua piovana trattenuta dal terreno e utilizzata naturalmente dalle colture - potrebbero differire fino al 18% tra un modello e l'altro.