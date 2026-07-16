Furto in un negozio di armi, poi parte uno sparo

SOLETTA - Questa volta spunta anche un video girato da un testimone. I furti nelle armerie in Svizzera sono sempre più frequenti. A commetterli sono spesso delle giovani band che arrivano dalla Francia. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì a Soletta. A raccontare quanto accaduto al portale 20 Minuten è un 19enne del posto, testimone diretto della scena.