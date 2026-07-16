Furto in un negozio di armi, poi parte uno sparo
Un gruppo di ladri ha tentato di sfondare la vetrina durante la notte a Soletta, ripresi da un giovane testimone.
Un gruppo di ladri ha tentato di sfondare la vetrina durante la notte a Soletta, ripresi da un giovane testimone.
SOLETTA - Questa volta spunta anche un video girato da un testimone. I furti nelle armerie in Svizzera sono sempre più frequenti. A commetterli sono spesso delle giovani band che arrivano dalla Francia. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì a Soletta. A raccontare quanto accaduto al portale 20 Minuten è un 19enne del posto, testimone diretto della scena.
«All’improvviso ho sentito nella notte qualcuno colpire con forza una vetrina», riferisce il giovane, che vive nelle vicinanze dell’esercizio. Guardando all’esterno, ha visto circa cinque persone impegnate a tentare di sfondare la vetrina del negozio.
Il 19enne ha ripreso la scena con il proprio telefono. «Gli autori si muovevano con un’auto scura con targa UE», racconta. «Li ho sentiti parlare tra loro in francese.»
Nel video si vede il gruppo allontanarsi a bordo del veicolo. Pochi secondi dopo, un uomo in pantaloncini esplode un colpo d’arma da fuoco in direzione dell’auto in fuga. «Non ho avuto paura», precisa il testimone. «Mi trovavo nella sicurezza di casa mia».
Un secondo filmato, registrato successivamente, mostra un grande foro nella vetrina del negozio. Secondo il giovane, il danno sarebbe stato causato dai ladri «che hanno cercato di sfondare il vetro con degli oggetti».
La polizia cantonale di Soletta ha confermato il tentato furto nel negozio di armi, annunciando ulteriori informazioni nel corso della giornata.
Il negozio coinvolto, contattato, non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.