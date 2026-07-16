Tragedia di Crans-Montana, ora l'ex sindaco collabora con la giustizia

In occasione della precedente audizione, il politico in pensione si era avvalso della facoltà di non rispondere, non avendo ancora avuto accesso al fascicolo. Una volta ottenuti gli atti, aveva dichiarato, avrebbe collaborato, assumendosi le proprie responsabilità politiche. Una promessa che ora ha mantenuto.

Savoy è stato sindaco di Chermignon dal 2009 al 2016. Nel 2015, quando era ancora in carica, aveva co-firmato un’autorizzazione all’esercizio del bar, in seguito a lavori commissionati dal nuovo gestore Jacques Moretti. Con la creazione del comune di Crans-Montana, il 1° gennaio 2017, non aveva poi proseguito la sua carriera politica.