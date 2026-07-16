Niente piatti vegani in carcere: la CEDU condanna la Svizzera

Entrambi avevano chiesto di poter seguire un'alimentazione rigorosamente vegana, richiesta che non è stata accolta dalle autorità. Di conseguenza hanno portato il caso davanti alla Corte di Strasburgo, denunciando una violazione dell'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nella sua sentenza, la CEDU ha dato loro ragione, stabilendo che il veganismo, inteso come convinzione etica sincera e coerente, rientra nella protezione garantita dalla libertà di coscienza. La Confederazione avrebbe quindi dovuto assicurare un'alimentazione conforme a tali principi sia in carcere sia durante il ricovero.