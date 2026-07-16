Furto in un'armeria: spara un poliziotto fuori servizio, malviventi in fuga
Non si conoscono ancora né l'identità dei sospetti né l'entità dei danni subiti.
Non si conoscono ancora né l'identità dei sospetti né l'entità dei danni subiti.
SOLETTA - Emergono nuovi dettagli in relazione al furto con scasso avvenuto in un negozio d'armi a Soletta, nella notte tra mercoledì e giovedì. Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale di Soletta, la segnalazione è arrivata poco dopo la mezzanotte. All'arrivo degli agenti, i malviventi si erano già dati alla fuga.
Nel corso del furto è stato esploso un colpo d'arma da fuoco, come confermato dalle testimonianze raccolte. La Polizia cantonale ha precisato che a sparare è stato un proprio agente, fuori servizio. Al momento non è noto se vi siano stati feriti.
Secondo una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero diversi uomini, fuggiti a bordo di un'auto compatta scura con targhe francesi. Le ricerche avviate immediatamente dalla polizia non hanno, finora, dato alcun esito. Al momento non sono inoltre in grado di quantificare i danni né di stabilire se e quale refurtiva sia stata sottratta.
La procura cantonale di Soletta ha avviato un'indagine per chiarire i fatti e le circostanze dell'accaduto.