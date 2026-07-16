Domande di asilo in calo nel primo semestre

L'Afghanistan, con 456 domande, si è confermato essere il principale Paese di provenienza dei richiedenti l'asilo, seguito da Eritrea (222), Algeria (175), Turchia (140) e Somalia (139).

Il mese scorso la SEM ha liquidato in prima istanza 2'235 domande d'asilo, di cui poco meno di un terzo sono state accolte. Hanno invece lasciato la Svizzera sotto il controllo delle autorità 872 persone prive di diritto di soggiorno, di cui 527 autonomamente, mentre altre 345 persone sono state accompagnate sotto scorta di polizia nello stato d'origine, nello stato Dublino competente o in uno stato terzo.