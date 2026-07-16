Listerie nel salmone affumicato: Migros e Coop ritirano
Non si può escludere un rischio per la salute, avviata una procedura di richiamo
Non si può escludere un rischio per la salute, avviata una procedura di richiamo
BERNA - Alcuni prodotti a base di salmone affumicato in vendita presso Coop e Migros sono risultati contaminati da listerie. L’allarme è stato lanciato il 16 luglio dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che invita la popolazione a non consumare i prodotti interessati.
Il batterio Listeria monocytogenes è stato rilevato in tagli e listarelle di salmone affumicato e non si può escludere un rischio per la salute. In seguito alla segnalazione, Coop e Migros hanno ritirato immediatamente i prodotti dagli scaffali e avviato una procedura di richiamo.
L’infezione da listeria, nota come listeriosi, ha generalmente un decorso lieve o addirittura asintomatico nelle persone con un sistema immunitario sano. Nei soggetti immunodepressi, tuttavia, può evolvere in forme gravi, talvolta letali.
Particolare attenzione è richiesta durante la gravidanza: la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure causare gravi complicazioni nel neonato, come setticemia o meningite neonatale.