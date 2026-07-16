Latte non dichiarato nei cervelas giganti: «Allergici, non mangiateli»

Il provvedimento riguarda il prodotto identificato dal numero di lotto 230533350110 e dal termine minimo di conservazione fissato al 29 luglio 2026. I cervelas sono stati venduti nelle filiali Migros in tutta la Svizzera e tramite Migros Online.

Secondo l’USAV, il consumo può rappresentare un pericolo per chi è allergico al latte, mentre non comporta rischi per le altre persone. Migros ha comunicato di aver ritirato immediatamente dalla vendita gli articoli coinvolti e di aver avviato un richiamo.