Latte non dichiarato nei cervelas giganti: «Allergici, non mangiateli»
Si è trattato di un errore di imballaggio, Migros ha avviato una procedura di richiamo
Si è trattato di un errore di imballaggio, Migros ha avviato una procedura di richiamo
BERNA - I cervelas giganti IP-Suisse di Migros per la presenza di un allergene non dichiarato. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha segnalato che, a causa di un errore di imballaggio, il prodotto contiene latte (formaggio) non indicato in etichetta, con possibili rischi per la salute delle persone allergiche.
Il provvedimento riguarda il prodotto identificato dal numero di lotto 230533350110 e dal termine minimo di conservazione fissato al 29 luglio 2026. I cervelas sono stati venduti nelle filiali Migros in tutta la Svizzera e tramite Migros Online.
Secondo l’USAV, il consumo può rappresentare un pericolo per chi è allergico al latte, mentre non comporta rischi per le altre persone. Migros ha comunicato di aver ritirato immediatamente dalla vendita gli articoli coinvolti e di aver avviato un richiamo.