Il SonntagsBlick chiuderà entro la fine dell'anno?

«Siamo a conoscenza delle voci che circolano nel settore riguardo al SoBli: faremo degli annunci quando ci sarà qualcosa da annunciare», taglia corto una portavoce di Ringier interpellata da Keystone-Ats. In una nota interna per il personale la società ha reagito sostenendo che il SonntagsBlick continuerà a essere presente come finora nel fine settimana con un «prodotto giornalistico autonomo e forte».

A quanto sembra la domenica come giorno di pubblicazione è però oggetto di discussione. Internamente si sta valutando se in futuro il giornale debba arrivare nelle cassette postali o nelle edicole già il sabato. A seconda del giorno di distribuzione si starebbe anche discutendo di un cambio di nome.