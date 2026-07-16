Distribuiti migliaia di cordini girasole per disabilità invisibili

La loro distribuzione nell'aeroscalo zurighese è iniziata nel novembre 2025. L'iniziativa è stata accolta molto bene da tutte le persone interessate, ha indicato oggi l'aeroporto di Zurigo su richiesta di Keystone-ATS. Anche il personale aeroportuale apprezza questi cordini. Essi permettono infatti di sapere quali passeggeri necessitano di un trattamento particolarmente attento.

Anche le FFS distribuiscono i cordini girasole. Dalla loro introduzione, la scorsa estate, ne sono stati distribuiti in tutta la Svizzera più di 23'000, ha indicato una portavoce. Il cordoncino è disponibile anche presso Swiss o la Matterhorn Gotthard Bahn.