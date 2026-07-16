Punto da uno scorpione nascosto in valigia, finisce in ospedale

VALLESE - Un rientro dalle vacanze si è trasformato in un’esperienza dolorosa per un uomo del Vallese. Tornato dal Botswana, è stato punto nella propria abitazione da un piccolo scorpione nascosto nella valigia: un esemplare del genere Uroplectes, appartenente alla famiglia dei Buthidae, il cui veleno, fortunatamente, non è mortale. L’uomo è stato curato all’ospedale di Sion, che si è avvalso di una consulenza esterna del rifugio Reptiles-reptilien di Le Locle (NE).



L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati al trasporto involontario di fauna locale nei bagagli. Carlos Rodriguez, direttore della struttura neocastellana, sulle pagine del quotidiano Le Nouveliste, ricorda le precauzioni da adottare quando si rientra da regioni dove insetti e aracnidi possono infilarsi di nascosto tra gli effetti personali.



«Il primo riflesso, sul posto, è tenere ben chiuse ermeticamente valigie e borse, soprattutto quando sono posate a terra e in piena natura», spiega l’esperto al quotidiano vallesano. Al momento della partenza, è consigliato ispezionare e scuotere vestiti e scarpe prima di chiudere i bagagli. Una volta rientrati a casa, è preferibile disfare le valigie in un luogo sgombro e luminoso, scuotendo gli oggetti sopra un pavimento chiaro o una vasca da bagno.



In caso di puntura, Rodriguez raccomanda, se possibile, di fotografare l’animale responsabile, così da consentire ai medici di adattare al meglio il trattamento. Quindi, rivolgersi immediatamente al pronto soccorso.