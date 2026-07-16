Quasi al doppio del limite, saluta la patente

L’episodio è avvenuto lunedì sera, poco dopo le 20:20, durante un controllo della velocità sulla strada cantonale nella zona di Oberrängg. Il mezzo ha superato il punto di rilevazione a una velocità quasi doppia rispetto a quella consentita. Una pattuglia ha quindi inseguito il veicolo e ha proceduto al controllo della conducente, una cittadina svizzera, poi fermata temporaneamente.