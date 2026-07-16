Quasi al doppio del limite, saluta la patente
Una 20enne è stata pizzicata in moto a 147 km orari dove il limite era fissato a 80
MALTERS - Viaggiava a 147 km/h su un tratto fuori località con il limite a 80. Per questo una motociclista di 20 anni è stata fermata e arrestata dalla polizia di Lucerna a Malters.
L’episodio è avvenuto lunedì sera, poco dopo le 20:20, durante un controllo della velocità sulla strada cantonale nella zona di Oberrängg. Il mezzo ha superato il punto di rilevazione a una velocità quasi doppia rispetto a quella consentita. Una pattuglia ha quindi inseguito il veicolo e ha proceduto al controllo della conducente, una cittadina svizzera, poi fermata temporaneamente.
Per la giovane sono scattate conseguenze immediate: la polizia le ha ritirato la patente. La motociclista è stata inoltre denunciata per eccesso di velocità come pirata della strada.
L’indagine è affidata alla Procura di Emmen, che dovrà valutare eventuali ulteriori provvedimenti.