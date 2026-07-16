Uomo gravemente ferito in una lite, rischia la vita: arrestato un 34enne
L’aggressione è avvenuta nei pressi del parco Bäckeranlage. Il malcapitato è un 52enne tedesco.
ZURIGO - Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito, in modo potenzialmente letale, nel corso di una lite avvenuta questa mattina a Zurigo. Lo ha comunicato la polizia cittadina, precisando che un sospettato è stato fermato.
L’allarme è scattato poco dopo le 8.30, quando le autorità sono state informate della presenza di una persona ferita nei pressi del parco urbano Bäckeranlage, un parco situato a ridosso della Langstrasse e noto anche per episodi legati allo spaccio. Sul posto gli agenti hanno trovato un cittadino tedesco di 52 anni in gravi condizioni.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto ferito durante una violenta lite. È stato soccorso e trasportato in ospedale.
La polizia ha arrestato un iraniano di 34 anni, sospettato di essere coinvolto nell’aggressione. La dinamica dei fatti non è ancora chiara e sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto.
Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti dell’Istituto forense di Zurigo e dell’Istituto di medicina legale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.
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