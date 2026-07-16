Avvelenate diverse colonie di api nella zona di Landquart

«Questi insetti hanno un ampio raggio d'azione. Sostanze che potrebbero essere state utilizzate correttamente in agricoltura, potrebbero aver danneggiato le api», ha spiegato Bearth ai microfoni di SRF. Con misure mirate si sta cercando ora di garantire la sopravvivenza a lungo termine degli alveari colpiti. Ad esempio unendo diverse colonie, ha aggiunto il veterinario cantonale.

Per il momento non è ancora chiaro chi abbia utilizzato il prodotto fitosanitario. Secondo Bearth, l'autorità cantonale competente sta conducendo le indagini necessarie.