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Avvelenate diverse colonie di api nella zona di Landquart

L'atto non sarebbe intenzionale, secondo il veterinario cantonale
Avvelenate diverse colonie di api nella zona di Landquart
Depositphotos (IgorVetushko)
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Avvelenate diverse colonie di api nella zona di Landquart
L'atto non sarebbe intenzionale, secondo il veterinario cantonale

LANDQUART - Nella regione di Landquart (GR) 45 alveari sono stati avvelenati da una sostanza pesticida. Alcune colonie sono state gravemente indebolite, ha dichiarato il veterinario cantonale retico, confermando una notizia diffusa oggi dal notiziario regionale della radio svizzerotedesca SRF.

Non è ancora chiaro se le 45 colonie siano state completamente distrutte, ha spiegato Giochen Bearth interpellato da Keystone-ATS. Un laboratorio specializzato ha rilevato la presenza dello Spinosad, un'insetticida utilizzato in agricoltura. Il veterinario cantonale non ritiene che le api siano state avvelenate intenzionalmente.

«Questi insetti hanno un ampio raggio d'azione. Sostanze che potrebbero essere state utilizzate correttamente in agricoltura, potrebbero aver danneggiato le api», ha spiegato Bearth ai microfoni di SRF. Con misure mirate si sta cercando ora di garantire la sopravvivenza a lungo termine degli alveari colpiti. Ad esempio unendo diverse colonie, ha aggiunto il veterinario cantonale.

Per il momento non è ancora chiaro chi abbia utilizzato il prodotto fitosanitario. Secondo Bearth, l'autorità cantonale competente sta conducendo le indagini necessarie.

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