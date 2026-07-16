Truffe immobiliari: acconti per case fantasma e progetti non in regola

L'uomo e la coppia tuttavia non sono le uniche persone coinvolte. Dal registro dell'Ufficio delle esecuzioni emerge infatti che nei confronti della società, tra l'agosto 2025 e l'aprile 2026, sono stati avvitati numerosi procedumenti esecutivi per un importo complessivo a 120mila franchi. Tra i creditori - scrive il Blick - figura anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni, un elemento che contribuisce ad alimentare i dubbi sulla solidità dell'azienda. Interpellato, il titolare dell'agenzia respinge ogni accusa e afferma di non poter fornire ulteriori dettagli, poiché la vicenda è oggetto di un procedimento penale. La Polizia cantonale argoviese ha confermato che è effettivamente in corso un'indagine nei confronti della società immobiliare.