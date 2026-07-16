Reno in secca: carburanti garantiti, ma più costosi
Il punto critico rimane il tratto vicino a Kaub, in Germania
Il punto critico rimane il tratto vicino a Kaub, in Germania
BASILEA - La scarsità di piogge estive ha ridotto drasticamente la portata del fiume Reno, costringendo le navi cisterna a caricare solo un quarto del normale carico per i loro viaggi verso Basilea.
«Per l'approvvigionamento della Svizzera questo significa che è necessario più spazio sui battelli per garantire lo stesso volume e quindi i costi logistici per le importazioni aumentano in modo significativo», afferma un portavoce di Schweizerische Rheinhäfen, la società di gestione dei porti renani, in dichiarazioni all'agenzia Awp.
Nonostante il basso livello idrometrico non si prospetta comunque una penuria. «Non si parla di una situazione di carenza», assicura un addetto stampa di Avenergy Suisse, l'associazione svizzera dei importatori di carburanti. Solo il 22% delle importazioni del comparto transita attraverso il Reno, mentre il 31% viaggia su rotaia e il 41% arriva via oleodotto dalla Francia meridionale. La Svizzera dispone inoltre di riserve obbligatorie sufficienti per 4,5 mesi di benzina, diesel e olio da riscaldamento.
Il punto critico del Reno rimane il tratto vicino a Kaub, in Germania, dove il livello è sceso a 45 centimetri, ben al di sotto della soglia critica di 77. Per i prossimi giorni sono previste piogge che potrebbero alleviare leggermente la situazione, ma l'Ufficio federale tedesco per l'idrologia (Bundesanstalt für Gewässerkunde, BfG) non prevede un miglioramento duraturo nelle prossime settimane.
I costi logistici in crescita potrebbero tradursi in un aumento dei prezzi alla pompa di benzina: secondo una stima del Touring Club Svizzero (TCS) il basso livello del Reno può avere un impatto fino a 8,5 centesimi al litro, un influsso che spiega in parte il recente rialzo dei prezzi.