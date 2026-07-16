Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

I giudici hanno anche condannato a cinque anni di reclusione Mauto Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero italiano delle infrastrutture e dei trasporti (Mit). L'accusa aveva chiesto una condanna a dieci anni di carcere.

Condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Spea (la controllata di Aspi che si occupava della sorveglianza, acronimo di Società progettazioni edili autostradali). Undici anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Aspi: il pm aveva chiesto 15 anni e sei mesi. Condanna a cinque anni e sei mesi per Paolo Berti (ex numero due Aspi); erano stati chiesti dodici anni e sei mesi; e, infine, condanna a cinque anni e sei mesi per Antonio Galatà (ex Ceo di Spea) per il quale l'accusa aveva chiesto sette anni.