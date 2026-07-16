Leggono la Bibbia a Santa Sofia: arrestata coppia russa
Sono sospettati di «istigazione all'odio»
Sono sospettati di «istigazione all'odio»
ISTANBUL - Una coppia di turisti russi è stata arrestata a Istanbul perché avrebbe letto la Bibbia nella Hagia Sophia, che attualmente funge da moschea. Sono stati scortati fuori dall'edificio dalla polizia e arrestati, ha riferito l'agenzia austriaca Kathpress.
Successivamente sono stati trasferiti in un centro di detenzione per migranti, dove, secondo quanto riportato dai media, dovrebbero rimanere in custodia fino al completamento delle procedure amministrative.
I due cittadini russi sono sospettati di aver violato l'articolo 216 del codice penale turco, che riguarda il reato di «istigazione all'odio». L'incidente sarebbe avvenuto lunedì.
Secondo la legge turca, la detenzione amministrativa degli stranieri non può superare i sei mesi, ma può essere prorogata di altri sei mesi se l'espulsione non può essere completata a causa della mancanza di documenti o della mancata collaborazione della persona detenuta.
«Simbolo della conquista»
Nel frattempo, in questi giorni anche un post sui social media del ministro della Cultura turco Mehmet Nuri Ersoy ha suscitato indignazione nel mondo ortodosso (greco). In occasione del 6° anniversario della riapertura della Hagia Sophia come moschea, ha parlato di un «simbolo della conquista». Ha ricordato il «giorno storico» in cui la Hagia Sophia è stata riaperta al culto con la firma del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Così si sarebbe realizzato un desiderio a lungo atteso.
«Nella Hagia Sophia, simbolo della conquista e patrimonio unico di Sultan Mehmed il Conquistatore, stiamo conducendo con la massima cura i più ampi lavori di restauro della storia della Repubblica di Turchia, per preservare questo sacro patrimonio per le generazioni future nella sua forma originale», ha scritto Ersoy.
Hagia Sophia fu costruita nel 537 come la più grande chiesa della cristianità dell'epoca. Dopo la conquista di Costantinopoli da parte degli Ottomani nel 1453 fu trasformata in moschea, più tardi, nella Repubblica Turca, dal fondatore dello Stato Mustafa Kemal Atatürk nel 1935 fu dichiarata museo. Il presidente Erdogan l'ha riconvertita in moschea nel luglio 2020. La cupola, nella sua forma attuale, risale al 562.