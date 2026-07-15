Anche il ministro della Difesa annuncia le dimissioni

Prima dell'annuncio delle dimissioni del 35enne, con cui Zelensky lavorava sin dai tempi in cui era attore e produttore, parlamentari intervistati dal "Kyiv Independent", sia del partito di governo che dell'opposizione, si erano detti contrari alla sostituzione del titolare della difesa, sulla quale nei giorni scorsi si erano rincorse voci sui media come parte del rimpasto di governo voluto da Zelensky.

Contro il suo allontanamento dall'incarico si è creata sui social, con l'hashtag "SupportFedorov" una levata di scudi di analisti militari e personalità anche nei paesi alleati che ne hanno apprezzato in questi anni il ruolo cruciale per lo sviluppo tecnologico, e dell'industria della difesa, a partire dai droni.