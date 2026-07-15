ITALIA/SVIZZERA
Cade in un crepaccio: grave un'alpinista svizzera
La 51enne, che si trovava in Valle d'Aosta, è stata recuperata dal soccorso alpino e ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.
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Fonte Ats Akr
Cade in un crepaccio: grave un'alpinista svizzera
La 51enne, che si trovava in Valle d'Aosta, è stata recuperata dal soccorso alpino e ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.
TORINO - Un’alpinista svizzera di 51 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta in un crepaccio nella zona del colle del Breithorn, verso il Polluce, in Valle d’Aosta.
La donna è stata recuperata dal soccorso alpino valdostano e successivamente trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito serie.
Secondo i primi accertamenti, la 51enne sarebbe precipitata nel crepaccio durante l’escursione in alta quota.
Ricoverata nel reparto di rianimazione, la paziente si trova in prognosi riservata a causa delle lesioni riportate nella caduta, riferisce l’agenzia Adnkronos.
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