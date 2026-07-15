Firmato l'accordo sui droni tra Ucraina e UE

Von der Leyen ha spiegato che «negli ultimi mesi l'Ucraina ha siglato accordi simili con diversi Paesi, dall'Europa al Medio Oriente» e che questo «dimostra l'interesse per l'esperienza maturata da Kiev sul campo di battaglia».

Oltre alla presidente della Commissione europea, diversi capi di stato e di governo dell'Europa orientale e dei Balcani si sono recati oggi in Ucraina per una visita congiunta in particolare volta ad approfondire l'integrazione dell'industria militare tra l'Unione e Kiev.