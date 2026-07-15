MEDIO ORIENTE
Deviati due mercantili che volevano forzare il blocco navale
Il blocco è stato ripristinato meno di 24 ore fa dalle forze statunitensi
Imago
Fonte Ats Ans
Deviati due mercantili che volevano forzare il blocco navale
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Deviati due mercantili che volevano forzare il blocco navale
Il blocco è stato ripristinato meno di 24 ore fa dalle forze statunitensi
Deviati due mercantili che volevano forzare il blocco navale
Il blocco è stato ripristinato meno di 24 ore fa dalle forze statunitensi
Le forze armate statunitensi hanno dichiarato di aver deviato due navi mercantili che tentavano di entrare nei porti iraniani dopo aver ripristinato il blocco navale 17 ore prima. Lo riporta Iran international, media di opposizione basato a Londra.
Il Comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che le navi avevano tentato di «eludere il blocco» e che le forze statunitensi restano «vigili e pronte a garantire il pieno rispetto del blocco».
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