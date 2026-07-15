Sei donne denunciano per stupro l'ex dirigente dell'agenzia Elite

Le sei denunce al tribunale di Parigi, prosegue il legale, si iscrivono nel solco di una simile querela presentata il 5 giugno scorso da Carré Otis. La 57enne ex modella, star negli anni Ottanta e Novanta, ha accusato Marie di «stupro su minori quando lei aveva 17 anni» nonché «sfruttamento di esseri umani».

Le sei nuove querelanti, di un'età compresa tra i 45 e i 60 anni, reclamano un rinvio a giudizio per l'ex direttore di Elite Europe, oggi settantenne. Una di loro sarebbe stata minorenne al momento dei fatti.