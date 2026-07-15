Francia
Sei donne denunciano per stupro l'ex dirigente dell'agenzia Elite
Le accuse raccolte seguono la recente denuncia della ex modella Carré Otis, che ha dato impulso a nuove richieste di giustizia.
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Fonte Ats Ans
Sei donne denunciano per stupro l'ex dirigente dell'agenzia Elite
Le accuse raccolte seguono la recente denuncia della ex modella Carré Otis, che ha dato impulso a nuove richieste di giustizia.
PARIGI - Sei donne, in maggioranza statunitensi, hanno denunciato per stupro e sfruttamento Gérald Marie, ex responsabile dell'agenzia di modelle Elite: è quanto riferito all'agenzia France Presse dal loro avvocato, Mathias Darmon.
Le sei denunce al tribunale di Parigi, prosegue il legale, si iscrivono nel solco di una simile querela presentata il 5 giugno scorso da Carré Otis. La 57enne ex modella, star negli anni Ottanta e Novanta, ha accusato Marie di «stupro su minori quando lei aveva 17 anni» nonché «sfruttamento di esseri umani».
Le sei nuove querelanti, di un'età compresa tra i 45 e i 60 anni, reclamano un rinvio a giudizio per l'ex direttore di Elite Europe, oggi settantenne. Una di loro sarebbe stata minorenne al momento dei fatti.
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