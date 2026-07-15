Demenza, quasi un caso su due può essere prevenuto o ritardato

I fattori di rischio

Nonostante l’assenza di una cura definitiva, una quota significativa del rischio è legata a fattori modificabili come fumo, consumo di alcol, isolamento sociale, inattività fisica, inquinamento atmosferico e malattie non trasmissibili, tra cui ipertensione e diabete. La demenza incide inoltre su autonomia, dignità e sicurezza delle persone.

«Sappiamo oggi più che mai cosa determina il rischio di demenza, e queste linee guida traducono questa conoscenza in azioni concrete», ha dichiarato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «I Paesi dispongono ora di raccomandazioni chiare e basate su evidenze che possono essere applicate immediatamente per proteggere la salute cognitiva delle persone».