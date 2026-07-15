Migliorano le vaccinazioni ma 13,5 milioni di bambini restano a "dose zero"

«I governi e gli operatori sanitari hanno contribuito a far risalire i tassi di vaccinazione globali dopo il calo significativo registrato durante la pandemia di Covid-19», ha affermato la direttrice generale dell'UNICEF Catherine Russell. «Tuttavia, milioni di bambini vulnerabili rimangono ancora senza protezione a causa di conflitti, sfollamenti e povertà».

Secondo la rilevazione, condotta su 195 paesi, l'andamento delle coperture vaccinali sta osservando trend contrastanti nelle diverse aree del mondo. Americhe e Sud-Est asiatico hanno recuperato pienamente dopo la frenata della pandemia e superato i livelli del 2019. Anche se hanno registrato miglioramenti rispetto all'anno precedente, le regioni dell'Africa, del Mediterraneo orientale e dell'Europa, sono invece ancora sotto i livelli pre-Covid. Le performance peggiori nella regione del Pacifico, dove le coperture sono in calo.