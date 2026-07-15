Addio alla frontiera tra Spagna e Gibilterra

GIBILTERRA - Oggi cade l'ultimo muro dell'Europa occidentale. «Stiamo aprendo un nuovo tempo pieno di opportunità per gli andalusi che vivono nel campo di Gibilterra». Lo ha detto oggi il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel presiedere a mezzogiorno la cerimonia per l'eliminazione della «Verja», la barriera frontaliera terrestre tra Gibilterra e il Campo di Gibilterra, dopo l'entrata in vigore dell'accordo fra l'Unione europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit della Rocca.